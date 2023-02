Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Selbstständig sein und seine Leidenschaft zum Beruf machen -viele träumen davon, aber die Hürden sind oft sehr hoch. Franchise stellt dahereine beliebte Option für diejenigen dar, die bei der Gründung nicht auf sichalleine gestellt sein möchten. Denn Franchise ermöglicht mithilfe eineserfolgserprobten Business-Konzepts sowie dem Support und Erfahrungsaustauscheiner ganzen Unternehmer-Community einen einfacheren Einstieg insUnternehmertum. Wer über eine Selbstständigkeit im Bereich Fitness undGesundheit nachdenkt, der ist bei Mrs.Sporty an der richtigen Adresse. Denn dieFitness-Franchisemarke, die von Niclas Bönström zusammen mit TennislegendeStefanie Graf gegründet wurde, hat ihr Business-Konzept weiterentwickelt undöffnet damit die Türen für noch mehr neue Franchise-Partner*innen. Ihr Ziel: 300neue Franchise-Verträge bis 2027. "Die Nachfrage nach Sport- undGesundheitsangeboten wächst zunehmend. Daher suchen wir für Standorte inDeutschland, Österreich und der Schweiz nach Menschen, die ihre Begeisterung fürSport und einen gesunden Lebensstil an andere weitergeben möchten", erklärtNiclas Bönström. Auch Quereinsteiger*innen jeden Alters sind willkommen. Denndas Franchise-System unterstützt mit Know-how-Transfer, Ausbildung und Beratungsowohl während der Gründung als auch während des Unternehmertums.Der Zeitpunkt für eine Unternehmensgründung in der Fitness- undGesundheitsbranche ist optimal, denn die Nachfrage nach entsprechenden Angebotenist hoch und wächst weiter. Grund ist vor allem der demografische Wandel inVerbindung mit dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. "DieMenschen wollen möglichst lange gesund und fit bleiben und sich wohlfühlen",fasst Niclas Bönström zusammen. "Ihnen ist bewusst, dass Sport und ein gesunderLebensstil dafür entscheidend sind und einen wichtigen Ausgleich zu einem Alltagbilden, den wir zunehmend sitzend verbringen." Daher möchte Mrs.Sporty anzahlreichen Standorten neue Clubs eröffnen und dazu in den kommenden drei Jahren300 neue Franchise-Verträge abschließen.Gründung mit Franchise - darauf kommt es anEine Gründung mit Franchise eignet sich vor allem für diejenigen, die auf einebereits etablierte Geschäftsidee zurückgreifen möchten, von den Erfahrungenanderer Unternehmer*innen profitieren wollen oder Quereinsteiger*innen mit wenigErfahrung in der Branche sind. Sie erhalten vom Franchise-Geber die notwendigeUnterstützung. "Bei uns sind das neben der Bereitstellung eines