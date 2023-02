Sinopec startet in der Inneren Mongolei das weltweit größte Projekt für umweltfreundlichen chemischen Wasserstoff und Kohle

Das Projekt ist ein Meilenstein in Sinopecs Wasserstoffentwicklungsplan und folgt auf das Pilotprojekt für grünen Wasserstoff in Kuqa Xinjiang im Jahr 2021. Das Projekt, das weltweit größte im Bereich der Kohlechemie mit grünem Wasserstoff, wird die Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in China und weltweit weiter ausbauen, die Entwicklung der Industriekette für grünen Wasserstoff fördern und Chinas Ziele für grüne Energie vorantreiben.

Das Projekt wird die reichhaltigen Solar- und Windenergieressourcen in der Region Erdos nutzen, um grünen Wasserstoff direkt zu produzieren. Es ist geplant, eine jährliche Produktionskapazität von 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff und 240.000 Tonnen grünem Sauerstoff zu erreichen, die für die Initiativen zur Kohlenstoffreduzierung des benachbarten Pilotprojekts von ZTHC Energy zur intensiven Kohleverarbeitung in Erdos verwendet werden.

PEKING, HOHHOT und ORDOS, China, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat am 16. Februar in Peking, Hohhot und Erdos den Startschuss für sein erstes Wasserstoff-Demonstrationsprojekt in der Autonomen Region Innere Mongolei, das Inner Mongolia Erdos Wind-Solar Green Hydrogen Project (das „Projekt"), gegeben.

