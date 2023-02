Zinkpreis: Analysten weiter optimistisch, Aktien robust!

Der Zinkpreis konnte die hohen Gewinne vom Jahresanfang wie viele andere Industriemetalle nicht halten. Zudem kommt jetzt zumindest mal die erste europäische Zinkschmelze in den Markt zurück und will aufgrund der hohen Unsicherheiten immerhin eine „variable Produktion“ hochfahren. Im vergangenen Jahr hatten viele europäische Zinkschmelzen wegen der hohen Energiepreise den Betrieb eingestellt oder reduziert. Diese erste Wiederinbetriebnahme sollte aber nicht davor täuschen, dass die Marktlage angespannt bleibt. Schließlich liegen die Energiepreise in Europa noch signifikant über dem Vor-Corona-Werten. Die Analysten der Commerzbank haben jüngst erst ihr optimistisches Szenario für Zink bestätigt und sehen weiterhin ein Kursziel von 3.800 US-Dollar je Tonne.

Chinas Öffnung unterstützt die Zinkpreise

Zudem bleibt die Angebotssituation schwierig. Laut Daten der International Lead & Zinc Study Group (ILZSG) wies der Markt auch im vergangenen Jahr ein Defizit auf. Das erklärt auch die niedrigen Lagerbestände der Metallbörsen. Dieses Jahr dürfte die Lage angespannt bleiben, da Chinas Wirtschaft mit der Öffnung wieder aktiver wird. Dementsprechend sollte der Zinkpreis gut unterstützt bleiben.

Teck Resources: Aktie nahe Zehnjahreshoch

Auf die schwierige Angebotslage deuten auch die Aktien großer Zinkminer hin. So befindet sich die Aktie von Teck Resources (58,63 CAD; CA8787422044) beispielsweise nahe am Zehnjahreshoch und könnte mit Rückenwind vom Markt Richtung Allzeithoch aus dem Jahr 2011 laufen. Die Analysten sind auch bei Teck optimistisch. Von 17 Beobachtern raten 13 zum Einstieg, keiner zum Verkauf des Titels. Chancen für risikobewusste Anleger bieten sich auch bei Aktien aus der zweiten Reihe. So will Bunker Hill Mining (0,13 CAD | US1206132037) im vierten Quartal auf der gleichnamigen Mine in Idaho den Betrieb aufnehmen. Die Aktie fiel jüngst deutlich ab und notiert aktuell etwa auf dem Niveau der laufenden Kapitalerhöhung. Die Analysten sind für Bunker Hill optimistisch und sehen Aufwärtspotenzial. Die Kursziele liegen bei (0,35 CAD) Laurentian und 0,40 CAD (Echelon).