APCOA präsentiert seine Urban-Hubs-Strategie bei Fachkonferenz in Frankfurt am Main

Stuttgart (ots) -



- Vortrag von APCOA-Manager Niels Christ am 02. März um 13.30 Uhr

- Europas führender Parkraumbetreiber ist Platinpartner der Tagung

- Veranstaltung mit Best Practices findet am 01. und 02. März 2023 statt



APCOA Parking Deutschland beteiligt sich mit seiner Expertise an der

Fachkonferenz Bau und Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen. Bei der

Veranstaltung mit Fallbeispielen wird Niels Christ, Group Director Urban Hubs

bei APCOA, einen Vortrag zu APCOAs Vorreiterrolle in der kohärenten Nutzung von

Parkhäusern als Urban Hubs halten. Darüber hinaus unterstützt APCOA als

Platinpartner die Tagung, die am 01. und 02. März 2023 in der Frankfurt School

of Finance & Management (Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am Main)

stattfindet. Zudem wird APCOA mit einem eigenen Stand (Stand Nr.1) während der

gesamten Fachkonferenz vor Ort präsent sein.