Reiselust trotz Inflation Günstig Verreisen, Trends und Ziele / Datenerhebung des Ferienhaus-Portals Holidu (FOTO)

München (ots) -



- Laut einer Umfrage unter Ferienhausvermietern heben die meisten Gastgeber in

Deutschland, Italien und Spanien die Preise in diesem Jahr an.

- Urlaub in Deutschland: Die Preise reichen von 89 Euro bis 250 Euro pro Nacht.

- Mallorca oder die Kanarischen Inseln? Auch im Ausland gibt es Sparpotenzial.

- Viele Ziele sind im Sommer schon zu 70 Prozent ausgebucht.

- Spar-Tricks machen einen Schnäppchen-Ferienhausurlaub möglich.



Ferienhäuser sind seit Corona besonders beliebt. In einer aktuellen

You-Gov-Umfrage haben 50 Prozent der Reisenden angegeben, dass sie auf jeden

Fall oder wahrscheinlich mindestens einen Urlaub in diesem Jahr in einem

Ferienhaus oder einer Ferienwohnung verbringen möchten. Um Reisenden eine

Übersicht über günstige Ziele zu geben, hat das Ferienhaus-Portal Holidu (

http://www.holidu.de ) in einer Datenerhebung die diesjährigen Preise für

Ferienhäuser und Ferienwohnungen in beliebten Reisezielen Deutschlands und

Europas ermittelt.