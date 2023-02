MORGAN STANLEY stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Wacker Chemie von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 143 auf 185 Euro angehoben. Die politisch unterstützten Pläne, die Solarindustrie in den westlichen Ländern zu stärken, böten ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Gewinne und den Marktwert des Polysilizium-Geschäfts von Wacker Chemie, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Kombination aus Steuererleichterungen und Energiepreis-Garantien würde die Ertragskraft des Unternehmens strukturell steigern und hätte das Potenzial, Wacker zu einem Kostenführer in dieser Branche zu machen, statt wie in der Vergangenheit zu einem Nachzügler./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 03:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 152EUR gehandelt.



