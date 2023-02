NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Die Ergebnisse des Telekommunikationsanbieters hätten etwas über den Markterwartungen gelegen, was zum Teil aber auch mit Einmaleffekten zu erklären sei, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gesamtjahres-Ausblick lasse Luft nach oben, was den Konsens betrifft./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:09 / GMT

