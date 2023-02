(neu: mehr Details und Hintergrund)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Milliardenschwere Unterstützung für Klimaschutz in den USA durch den "US Inflation Reaction Act" und ähnliche Bestrebungen in der Europäischen Union dürften Analysten zufolge zu einer Neubewertung der Aktie von Wacker Chemie führen. Das hat am Mittwoch den Papieren des auf die Solarindustrie ausgerichteten Spezialchemieunternehmens im schwächeren Gesamtmarkt kräftig Auftrieb gegeben. Dabei ist der Name des US-Gesetzes eher irreführend.

In den USA geht es im Grunde darum, mithilfe eines rund 370 Milliarden US-Dollar schweren Subventionspakets die US-Wirtschaft auf erneuerbare Energien auszurichten. Dabei soll unter anderem auch die Solarindustrie zurück in die Vereinigten Staaten gebracht werden. Die EU verfolgt mit ihrem "Green Deal Industrial Plan" eine ähnliche Strategie. Sie will mit rund 380 Milliarden Euro (gut 400 Mrd Dollar) "saubere Technologien", also CO2-neutrale Industrien, stärken.