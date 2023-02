Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 134,24 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,53 Prozent. In anderen Euroländern fiel der Handel am Rentenmarkt ebenfalls eher verhalten aus.

Leichten Auftrieb erhielten Bundeswertpapiere durch Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Frankreichs Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sagte der Zeitung "Les Echos", die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem restriktiven, also die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen.