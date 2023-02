LambdaTest startet die Plattform SmartUI für visuelle Regressionstests

Mit LambdaTest SmartUI können Unternehmen jetzt intelligente, automatisierte, auf Codeänderungen begrenzte visuelle Regressionstests durchführen und visuelle Defekte früh erkennen, um sicherzustellen, dass Kunden ein nahtloses digitales Erlebnis erhalten, unabhängig von dem Gerät, das sie verwenden. Die Plattform vergleicht automatisch die neuesten Entwicklungen mit der Basislinie, um visuelle Abweichungen in UI-Elementen wie Symbolen, typografischen Zeichen, Füllungen, Farbe und Layout sowie bei der Position eines Elements zu erkennen. Entwicklerteams können dadurch bis auf das Pixel perfekte Erlebnisse bis zu 70 % schneller bereitstellen.

Benutzer können automatische visuelle Regressionstests über mehr als 3.000 verschiedene Desktop- und Mobilumgebungen hinweg ausführen. Die Plattform unterstützt alle beliebten Automatisierungsframeworks wie Selenium, Cypress, Puppeteer und Playwright über alle Programmiersprachen wie etwa Java, Python, NodeJS und C# hinweg.

„Digital-Native-Kunden erwarten bei jedem Zugriff auf ein digitales Asset ein reibungsloses Erlebnis. UI-Tests bilden das Fundament, um dieses Erlebnis liefern zu können. Die SmartUI-Plattform von LambdaTest wird mit seinem intuitiven Design und seiner Funktionalität Entwicklerteams die Durchführung nahtloser visueller Regressionstests ermöglichen, und bietet darüber hinaus eine große Anzahl von Integrationen. Visuelle Regressionstests waren noch nie so einfach", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product von LambdaTest. „Diese Markteinführung stellt einen entscheidenden Teil unserer größeren Testplattform für digitale Erlebnisse dar, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Unternehmen können jetzt aus browserübergreifenden Tests, Tests auf realen Geräten, visuellen Regressionstests und OTT-App-Tests wählen, was es ihnen ermöglicht, ihren Kunden digitale Erlebnisse von höchster Qualität zu liefern."