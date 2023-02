Wirtschaft Burda kritisiert RTL für "Kahlschlag" in Zeitschriftenbranche

Köln/Offenburg (dts Nachrichtenagentur) - Burda-Vorstand Philipp Welte hat RTL Deutschland für die Entscheidung kritisiert, insgesamt 23 Zeitschriften einzustellen. Das sei ein "Kahlschlag", den es so noch nie gegeben habe, sagte Welte der Wochenzeitung "Die Zeit".



Magazine einstellen zu müssen, sei zwar Teil des Geschäftes, durch die Maßnahmen bei RTL werde aber "ein wichtiger Teil des publizistischen Angebots in Deutschland verschwinden". Viele der betroffenen Zeitschriften, die ehemals zu Gruner + Jahr gehörten, waren Konkurrenten von Burda-Titeln. "Das fühlt sich an, als würde man für ein Fußballspiel ins Stadion einlaufen, aber die gegnerische Mannschaft verlässt die Arena gerade durch die Hintertür", so Welte.