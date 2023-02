RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Autokonzerns für das zweite Halbjahr habe dank Einmaleffekten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2023 entspreche den Erwartungen./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 03:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 03:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 16,04EUR gehandelt.