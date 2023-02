UBS stuft Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,45 Euro belassen. Der Betreiber des deutschen O2-Mobilfunknetzes habe im vierten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sprach insofern von einem "Ausnahmequartal", verwies aber darauf, dass die Aktien in diesem Jahr schon mehr als ein Viertel zugelegt hätten. Der Ausblick auf 2023 entspreche dennoch nur den Erwartungen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 2,868EUR gehandelt.