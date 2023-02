MCF Energy erwirbt weitere deutsche Kohlenwasserstoffbeteiligungen und gibt Finanzierung von 8 Mio. $ bekannt – alleine 4 Mio. $ davon von Management und Foundern

Vancouver (British Columbia), 22. Februar 2023 / IRW-Press / - MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCPK: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Erwerb (der „Erwerb“) von deutschen Öl- und Gasbeteiligungen durch den Erwerb aller ausstehenden Aktien der Genexco GmbH, einem privaten deutschen Öl- und Gasunternehmen, erweitert hat. Zusätzlich zu dem bereits am 23. Januar 2023 bekannt gegebenen Erwerb hat das Unternehmen weitere Beteiligungen eines deutschen Unternehmens erworben, das mit Genexco verbunden ist. Durch diesen Erwerb besitzt MCF Energy nun eine Beteiligung von 20 % an einer vielversprechenden weiteren deutschen Öl- und Gasexplorationskonzession, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 bebohrt werden soll. Der Standort des Bohrlochs grenzt an einen früheren Standort an, wo Erdgas in Mengen erprobt wurde, die bei den aktuellen Preisen wirtschaftlich wären. Die 20-%-Beteiligung von MCF Energy am ersten Bohrloch wird mit bis zu 5 Millionen EUR gefördert (d. h., es muss die Bohrkosten nicht übernehmen).