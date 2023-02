WARBURG RESEARCH stuft Telefonica Deutschland auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Betreiber des deutschen O2-Netzes im Mobilfunkbereich solide abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auffällig sei noch, dass die Investitionen niedriger ausfielen als im Februar 2022 angekündigt. 2023 sollten sich diese dann normalisieren, was positiv für den Free Cashflow sei./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 2,869EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Telefonica Deutschland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,60

Kursziel alt: 2,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m