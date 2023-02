NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe das Jahr 2022 gut zu Ende gebracht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei ermutigend./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 07:35 / GMT