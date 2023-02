Oldtimerkongress des Kfz-Gewerbes auf der Techno Classica

Bonn (ots) - Im Rahmen der Techno Classica in Essen veranstaltet das Deutsche

Kraftfahrzeuggewerbe den Kongress "Wie fahren Oldtimer in die Zukunft?". Der

Oldtimerkongress am 13. April richtet sich an Fachbetriebe im Bereich Kfz- sowie

Karosserie- und Fahrzeugbau, an Sachkundige der Kfz-Innungen,

Ausbildungsverantwortliche und alle Interessierten der Branche.



Zum Auftakt der Veranstaltung stellen das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK),

der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der internationalen

Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und weitere Partner eine aktuelle Studie zum Old-

und Youngtimermarkt vor, die derzeit von BBE Automotive durchgeführt wird.

Inhalte der Studie sind neben einer Analyse der nationalen und regionalen

Fahrzeugbestände und deren monetärer Bewertung auch die Befragung von

Endverbrauchern und Experten sowie eine Marktprognose.