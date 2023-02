Karyopharm und Menarini Group erhalten vollständige Zulassung der MHRA für NEXPOVIO® (Selinexor) in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit multiplem Myelom mit mindestens einer Vortherapie

Newton, Massachusetts und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - - Basierend auf

den Ergebnissen der Phase-3-BOSTON-Studie wurde die Marktzulassung auf die

Indikation multiples Myelom erweitert -



Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq:KPTI), ein pharmazeutisches Unternehmen,

das sich der Entwicklung neuartiger Krebstherapien verschrieben hat, und die

Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharmaunternehmen in

Privatbesitz, gaben heute bekannt, dass die britische Arzneimittelbehörde MHRA

(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) die vollständige

Marktzulassung für NEXPOVIO® (Selinexor) erteilt hat, einem oral zu

verabreichenden Exportin-1-Inhibitor (XPO1), in Kombination mit einmal

wöchentlich verabreichtem Bortezomib (Velcade®) und niedrig dosiertem

Dexamethason (SVd) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit multiplem

Myelom, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben. Mit dieser

Zulassung wird die Indikation von NEXPOVIO in Großbritannien erweitert und die

bedingte Marktzulassung nun in eine vollständige Zulassung umgewandelt. Stemline

Therapeutics B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini

Group, ist für alle Kommerzialisierungsaktivitäten im Vereinigten Königreich

verantwortlich.