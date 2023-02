Diesel bleibt günstiger als Super E10 / Preisrückgang bei beiden Kraftstoffsorten (FOTO)

München (ots) - Was sich in der vergangenen Woche erstmals seit über acht

Monaten gezeigt hat, bestätigt sich: Diesel bleibt günstiger als Super E10.

Beide Kraftstoffsorten sind im Schnitt zudem wegen rückläufiger Rohölnotierungen

günstiger als in der Vorwoche. So verzeichnet der ADAC in seinem wöchentlichen

Vergleich der Kraftstoffpreise einen Rückgang von 0,7 Cent bei Super E10: Ein

Liter kostet damit im bundesweiten Mittel 1,756 Euro.



Diesel vergünstigt sich im Vergleich zu Super E10 sogar noch stärker. Ein Liter

an der Zapfsäule kostet im Bundesschnitt 1,733 Euro - das sind 2,9 Cent weniger

als in der Vorwoche.