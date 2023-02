Kanaren/Balearen: Wird der Immobilienverkauf an Ausländer eingeschränkt?

Freiburg (ots) - Im Laufe der Jahrzehnte wurden die spanischen Küsten fast vollständig zugebaut. Viele Ausländer haben sich eine Wohnung oder ein Haus als Zweitwohnsitz gekauft. Sonne, Strand und Meer ist das übliche Motiv. Auf lokalen und regionalen Immobilienmärkten beeinflussen Ausländer maßgeblich die Immobilienpreise und können mehr bezahlen als Einheimische. Hinzu kommen noch in den Großstädten die touristisch vermieteten Wohnungen, die das normale Mietangebot stark reduzieren. Deshalb wird nicht nur in Spanien überlegt, wie man solchen Auswüchsen wirksam begegnen kann.



Balearische Inseln: Gegen den Ausverkauf