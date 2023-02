Da Diesel niedriger besteuert wird als Benzin, ist der Kraftstoff normalerweise deutlich günstiger als E10. Im Schnitt der zehn Jahre vor 2022 waren es rund 15 Cent - also deutlich mehr als die aktuellen 2,3 Cent. Durch die vom Ukraine-Krieg ausgelösten Verwerfungen am Kraftstoffmarkt hatte sich das Verhältnis vorübergehend umgekehrt.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Diesel ist an deutschen Tankstellen so billig wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Zudem ist der Kraftstoff inzwischen auch wieder klar günstiger als Superbenzin der Sorte E10, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten des ADAC hervorgeht. Demnach kostete Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,733 Euro pro Liter. Das waren 2,9 Cent weniger als vor einer Woche. Zuletzt günstiger war Diesel vor fast einem Jahr - am 27. Februar 2022.

