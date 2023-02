Das Güllemanagement von Morgen Landwirt Mario Frese zeigt, wie er seinen Hof zukunftsfähig aufstellt - Mission Klimamilch (Teil 4)

Frankfurt am Main (ots) - Klimafreundlichere Milch durch ein verbessertes

Güllemanagement: Die Milchproduktion und Milchviehhaltung haben einen großen

Einfluss auf den CO2eq-Fußabdruck von Nestlé und spielen auf ihrem Weg zur

Grünen Null eine bedeutende Rolle. Gemeinsam mit Partner:innen und Expert:innen

findet Nestlé Deutschland auf ihrer Klima-Milchfarm in Nordhessen heraus, welche

Maßnahmen effektiv zur Vermeidung, Reduzierung und Speicherung von

Treibhausgasen in Milchviehbetrieben beitragen und welche Möglichkeiten

beispielsweise der Einsatz eines Entmistungsroboters oder die Errichtung einer

Biogasanlage im Bereich Güllemanagement bieten.



Für mehr Tierwohl und eine klimafreundlichere Milcherzeugung