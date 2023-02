Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Nachbörslich meldete noch Coinbase als Krypto-Exchange aus den USA Quartalszahlen. Aus einem Plus im Jahr 2021 wurde ein Minus in 2022 und auch die Umsätze sanken sehr stark. Da der Kurs bereits seit dem Allzeithoch stark eingebrochen war, hielten sich die Verluste nachbörslich in Grenzen. Dennoch ist der Weg zurück in die Gewinnzone im aktuellen Umfeld als eher schwierig zu bezeichnen.

Verarbeitet werden mussten die gestrigen negativen Kurse an der Wall Street. Hier kam es nicht mehr zu einer Erholung. insbesondere der Ausblick der Baumarktkette Home Depot belastete die Kurse und sorgte für einen Abwärtstrend, der im Dow Jones zum Handelsende ein Minus von 700 Punkten zeigte.

Der DAX hat auch heute wieder unter Abgabedruck in der ersten Handelshälfte gelitten und diesen teilweise dynamisch ausgeglichen. Der Stimmungsumschwung gelang an einer brisanten Schwelle, die wir uns im Chartbild bei Stock3 heute einmal genauer ansehen und erste Ableitungen mit Andreas Bernstein treffen, an welchen Regionen weitere Ziele im Fall eines Durchbruchs sichtbar werden.

