Wien (ots) - Als Immobilien- und Investmentexperten vermitteln Sandro J.Stadelmann und Petra Radu von Stadelmann Exclusive, einer auf Dubaispezialisierten Immobilienagentur mit Sitz in Wien und Dubai,Investmentimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, speziell in Dubai.Dabei haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen deutschsprachigenInvestoren den Traum von einer Immobilie in Dubai zu erfüllen.Der Traum von der eigenen Immobilie ist für viele Menschen ein großes Ziel. Dochneben der Investition im Inland, wird es auch immer attraktiver, über denTellerrand hinauszublicken. Eine Investition im Ausland mag gut überlegt seinund bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn man weiß, wo man investierensollte. Als besonders attraktiv erweist sich derzeit auch Dubai. "Viele Menschenkommen derzeit mit der Frage auf uns zu, ob sie als Europäer in Immobilien inDubai investieren sollten", berichten Sandro J. Stadelmann und Petra Radu vonStadelmann Exclusive. "Das kann ich eindeutig bejahen - nicht nur sind dieKaufpreise meist unerwartet günstig, die Investoren können auch mit hohenRenditen in Dubai rechnen." Die Immobilienexperten weisen jedoch auch daraufhin, dass Dubai einige Besonderheiten in den gesellschaftlichen Gepflogenheitenund der Gesetzgebung aufweist. "Es empfiehlt sich also, mit einem seriösenPartner mit entsprechender Erfahrung zusammenzuarbeiten", so die Experten. Siekennen die Chancen und Herausforderungen der Investitionen in Dubai genau undhaben daher im Folgenden verraten, warum jetzt ein günstiger Zeitpunkt für denKauf einer Eigentumswohnung in Dubai ist, welche Renditen dabei zu erwarten sindund welche der dortigen Gegebenheiten Investoren unbedingt kennen und beachtensollten.Immobilien in Dubai sind vergleichsweise günstigWer die futuristische Stadt mit ihren Wolkenkratzern, den künstlichen Inseln undunzähligen Luxusapartments einmal gesehen hat, weiß um den hohen Lebensstandardin Dubai. Was viele jedoch überraschen dürfte: Im Vergleich zu Städten wieLondon, Paris oder Wien sind die Immobilienpreise derzeit noch günstig. So gibtes zwar millionenschwere Luxuswohnungen in besten Lagen, jedoch sind auchkomfortable Apartments mit Swimmingpool und hochwertiger Ausstattung schon für150.000 Euro zu haben - auf dem deutschen Markt könnten Investoren mit dieserSumme dagegen wenig anfangen.Die günstige Preisstruktur vieler Objekte liegt vor allem an zwei Umständen. Zumeinen wird in Dubai sehr schnell und vor allem viel gebaut - so soll die Stadtin den nächsten zwei Jahrzehnten von drei auf sechs Millionen Einwohneranwachsen. Im unmittelbaren Stadtgebiet ist Leerstand daher nahezu unbekannt und