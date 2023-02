Für Schlagzeilen sorgte ansonsten noch, dass der Medienkonzern News Corp die Gespräche mit dem Immobiliensektor-Informationsdienst Costar über die Tochter Move Inc, die ein US-Immobilienportal betreibt, beendet werden. Beide Aktien litten darunter: News Corp büßten vorbörslich zwei Prozent an Wert ein und Costar sogar fast 12 Prozent. Bei letzterer Aktie kam ein enttäuschender Ausblick als Belastung hinzu.

Ein vorbörslicher Hingucker waren unter den Tech-Aktien an der Nasdaq die Papiere von Palo Alto , die vorbörslich um fast zehn Prozent in die Höhe schnellten. Börsianer sprachen von "sehr starken" Quartalszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Der Gewinn je Aktie habe mit 1,05 US-Dollar deutlich über der Markterwartung von 78 Cent gelegen, hieß es. Analyst Brian Essex von JPMorgan lobte das Ergebnis in einem Umfeld schwieriger konjunktureller Bedingungen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 33 182 Punkte, was ein Plus von 0,16 Prozent bedeutet. Am Vortag war er wegen anhaltender Zinssorgen der Anleger mit einem Abschlag von gut zwei Prozent aus dem verlängerten Wochenende gekommen.

