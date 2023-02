AllCells erweitert das Apherese Netzwerk, um das schnelle Wachstum der Nachfrage nach ZELL- UND GENTHERAPIE-Produkten und -Dienstleistungen zu befriedigen

ALAMEDA, Calif., 22. Februar 2023 /PRNewswire/. -- AllCells, ein DiscoveryLife Sciences Unternehmen und führender Anbieter von kritischem Ausgangsmaterial und Dienstleistungen für die Zell- und Gentherapie (CGT), hat die Erweiterung seines Apherese-Netzwerks um zwei neue Zentren in Houston, Texas und Huntsville, Alabama bekanntgegeben. Diese neuen Zentren ergänzen die bestehende Präsenz von AllCells in zwei wichtigen US-Biotechnologiezentren - der San Francisco Bay und im Großraum Bostons - und festigen die marktführende Stellung des Unternehmens und stärken seine Fähigkeit, die weltweit wachsende Nachfrage nach CGT-Produkten und -Dienstleistungen zu befriedigen.

Zusätzlich zum Ausbau der Einrichtungen hat AllCells sein digitales Marketing für Spender, die Rekrutierung von Fachkräften und die Organisation von Veranstaltungen erweitert und sein sehr erfahrenes Projektmanagementteam vergrößert, um neue und laufende GMP-Projekte zu unterstützen. Infolgedessen haben Kunden Zugang zu Zehntausenden von gut charakterisierten, hochengagierten und abrufbaren Spendern, gepaart mit hausinternem Zugang zu umfassender analytischer Charakterisierung, einschließlich zellbiologischer, genomischer und proteomischer Fähigkeiten.

„Diese Erweiterung ist ein wichtiger Meilenstein für AllCells auf unserer Mission, der vertrauenswürdigste globale Anbieter von CGT-Lösungen zu werden", sagte Danny Zheng, Präsident von AllCells. „Unsere kontinuierlichen Investitionen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine hochgradig charakterisierte Lieferkette durch eine einzige robuste und skalierte Ressource zu liefern, während sie wichtige Durchbrüche im Bereich CGT verfolgen".

Über AllCells

AllCells, ein Discovery Life Sciences Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist ein marktführender Anbieter von hoch charakterisierten Primärzellen- und Gewebe-Produkten, der globale biomedizinische Organisationen unterstützt, die neuartige Medikamente und Zelltherapien entwickeln und herstellen möchten. Durch die Bereitstellung von Produkten in Klinikqualität und RUO-Produkten, kundenspezifischen Spendermanagementdiensten und integrierten analytischen Fähigkeiten optimieren die umfassenden Lösungen von AllCells jede Entwicklungsphase, um neue Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Unsere FDA-registrierten, IRB-zugelassenen und AABB-konformen Spendereinrichtungen, die strategisch über die USA verteilt sind, bieten Zugang zu gesunden, abrufbaren, gut charakterisierten Spendern mit unterschiedlichen und seltenen demografischen Merkmalen. Unsere nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen ermöglichen die sofortige Verarbeitung, Kryokonservierung und ein hohes Maß an Reaktionsfähigkeit, um kundenspezifische Anfragen mit außergewöhnlicher Qualität und Lieferfähigkeit zu erfüllen. AllCells verfügt über mehr als 30 Jahre wissenschaftliche und regulatorische Erfahrung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, flexible und skalierbare Lösungen anzubieten, die den dynamischen, kundenspezifischen Anforderungen und Zeitplänen von der Entwicklung bis zur Vermarktung entsprechen. AllCells - Science at your Service

