Coinbase hat am Dienstag die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Unterm Strich stand ein Verlust von 557 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 629 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatte der Analystenkonsens laut FactSet den Verlust auf 585 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Nettoverlust (EBITDA) beläuft sich auf 124 Millionen US-Dollar.

Die roten Zahlen sind vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Konkurrenten FTX im November nicht sehr verwunderlich. Um Kosten zu sparen kündigte Coinbase an, etwa ein Fünftel seiner Belegschaft zu entlassen sowie die Ausgaben für Technologie und Entwicklung, Vertrieb, Marketing, allgemeine und administrative Ausgaben um mehr als 30 Prozent zu senken. An der Börse kamen die Maßnahmen gut an. Die Coinbase-Aktie hat seit Anfang des neuen Quartals bereits um 75 Prozent zugelegt.