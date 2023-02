Nicola Mining meldet geochemische Ergebnisse von Bodenproben aus dem Gebiet WP auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont

Im Oktober 2022 wurden im Gebiet WP bei New Craigmont 241 Bodenproben aus dem B-Horizont entnommen und analysiert. Gewonnen wurden die Proben auf Bodenlinien mit Ost-West-Ausrichtung, und zwar in 50-Meter-Abständen entlang von 11 Probenlinien im Abstand jeweils von 100 Metern entnommen. Die abgegrenzten Bodenanomalien decken sich mit den bei der ZTEM-Messung im Jahr 20221 und der magnetischen Flugmessung im Jahr 20122 ermittelten Anomalien.

Die Zone WP , die noch nie anhand von Diamantbohrungen erkundet wurde, lieferten die höchste Konzentration an Cu in den bisher auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont gesammelten Bodenproben. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Zone WP (siehe Karte 1) (MINFILE 092ISE068) besteht aus geschertem, brekzienartigem und mineralisiertem Vulkangestein der Nicola-Gruppe, das mit Chalkopyrit, Pyrit und Specularit vergesellschaftet ist. Frühere Splitterschlitzproben (2016) von Nicola Mining ergaben Werte von 0,37 % Kupfer (Cu) auf 10 Metern und 0,71 % Cu auf 4,0 Metern in historischen Schürfgräben und Schächten, mit Werten von bis zu 0,54 % bzw. 1,68 % Cu ( https://nicolamining.com/nicola-mining-provides-update-on-thule-projec ... ). Die Bodenuntersuchung erfolgte teilweise in einem Gebiet, das durch die mehrjährige gebietsbezogene (MYAB) Genehmigung definiert wurde (Abbildung 1).

VANCOUVER, B.C, 22. Februar 2023 / IRW-Press / – Nicola Mining Inc. (das „ Unternehmen “ oder „ Nicola Mining “) freut sich, die geochemischen Analyseergebnisse der Bodenproben bekannt zu geben, die im Gebiet WP auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont entnommen wurden.

