BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter in Teheran hat der iranischen Regierung erneut auch förmlich den Protest der Bundesregierung gegen das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd überbracht. Botschafter Hans-Udo Muzel habe am Mittwoch "im iranischen Außenministerium noch mal deutlich protestiert", teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Berlin mit. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuvor mitgeteilt, als Reaktion auf das Urteil würden kurzfristig zwei iranische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amts sprach später von wenigen Tagen, innerhalb derer die Diplomaten Deutschland verlassen müssten. Auf die Funktionen der Ausgewiesenen innerhalb der iranischen Botschaft wollte er nicht eingehen. Es handele sich um zwei Personen, die auf der Diplomatenliste der iranischen Botschaft in Berlin angemeldet seien. "Sie können davon ausgehen, dass diese so gewählt sind, dass Iran die Tragweite der Situation in angemessener Weise deutlich gemacht wird", ergänzte er auf eine entsprechende Frage.