Trailblazer Games expandiert nach Vietnam und eröffnet ein Büro in Ho-Chi-Minh-City

HO-CHI-MINH-CITY, Vietnam, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games, ein führender Web3-Spieleentwickler und Eigentümer der Eternal Dragons IP, freut sich, die Eröffnung seines ersten Büros in Ho-Chi-Minh-City, Vietnam, bekannt geben zu können, und heißt dort seine ersten Mitarbeiter herzlich willkommen. Das Unternehmen plant den florierenden Pool an kreativen Gaming-Talenten zu nutzen und seine Reichweite in Südostasien zu erweitern. Die Expansion markiert einen bedeutenden Schritt hin zur Verwirklichung der Vision des Unternehmens, Gaming als eine globale Community zu verstehen.

In den vergangenen Jahren hat sich Ho-Chi-Minh-City als eines der führenden Spieleentwicklungszentren in Asien etabliert und dient als Entwicklungs- und Designzentrum für führende globale Spiele-Herausgeber. Das Land hat sich außerdem zu einem Leader im Bereich Web3-Gaming entwickelt, und stellt seine blühende Kreativität und sein innovatives Talent unter Beweis.

„Das kreative Talent in Vietnam eignet sich einzigartig für die Mission von Trailblazer Games und seine IP Eternal Dragons", kommentierte CEO Alex Arias. „Die Expansion nach Vietnam ist für uns von strategischer Bedeutung, da sie es uns ermöglicht, die Erfahrung unseres europäischen Teams mit der Perspektive, Kreativität und Qualität der lokalen Talente in Vietnam zu kombinieren."

Vietnam und Südostasien stehen an der Spitze des Wachstums und der Akzeptanz für Web3-Spiele, was die Expansion in das Land zu einem bedeutenden Schritt für Trailblazer Games macht. Das Unternehmen ist bestrebt, eine aktive Gemeinschaft in der Region aufzubauen und das Wachstum seiner IP Eternal Dragons zu beschleunigen.

„Südostasien ist weltweit führend bei der Adoption von Web3-Gaming, und die Expansion nach Vietnam wird für das Wachstum unserer Community in der Region von entscheidender Bedeutung sein", sagte Francisco Reinhard, Head of Growth and Community bei Trailblazer Games. „Wir freuen uns darauf, diese lebhafte Gaming-Community einzubinden, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum des Eternal-Dragon-Universums spielen wird."

Trailblazer Games lädt alle dazu ein, die Eröffnung seines neuen Büros in Ho-Chi-Minh-City zu feiern. Die Details der Social-Media-Veranstaltung sind über das Twitter-Konto von Eternal Dragons (@eternaldragons) zu erfahren. Die Eröffnung des ersten Büros von Trailblazer Games in Ho-Chi-Minh-Stadt ist ein wichtiger Schritt nach vorn in der Mission des Unternehmens, die Welt durch Gaming zusammenzubringen.

Für weitere Medieninformationen oder Kommentare wenden Sie sich bitte an:

Francisco Reinhard, pr@trailblazer.games, +49 1575 1502484

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1997924/Trailblazer_Vietnam.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trailblazer-games-expandiert-nach-vietnam-und-eroffnet-ein-buro-in-ho-chi-minh-city-301753236.html