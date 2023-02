PAYBACK erhält "Deutschen Kunden-Award" (FOTO)

München (ots) - PAYBACK erzielt Spitzenwerte für Kundenservice und

Kundenzufriedenheit. Die aktuelle Studie "Deutscher Kunden-Award 2022/23" der

Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien zeichnet Deutschlands beliebtestes

Bonussystem für "herausragende Kundenzufriedenheit", "herausragenden

Kundenservice" sowie ein "herausragendes Preis-Leistungsverhältnis" aus. Die

Topwerte erzielt das Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch in der

Kategorie "Bonusprogramme".



"31 Millionen Kund:innen in Deutschland sind für uns jeden Tag Motivation, noch

besser und noch relevanter zu werden. Zum Beispiel durch noch mehr Freude beim

Sparen und dadurch, dass unser gesamtes Angebot jederzeit und leicht zugänglich

in unserer PAYBACK App verfügbar ist, aber auch beim Kundenservice und durch die

stetige Erweiterung unseres starken Partnerverbundes. Diese schöne Auszeichnung

durch direktes Feedback von Kund:innen freut uns daher besonders", so Florian

Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACK.