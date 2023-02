Spannungsfeld Leben - das Dilemma der jungen Generation / TV, Streaming, Youtube, Instagram, Podcast - was brauchst du? / Ad Alliance Studie "New Life, New Media" blickt auf jugendliche Medienrealität

Köln (ots) - 22. Februar 2023 - Digitaler Lifestyle, Interaktion,

Selbstbestimmung auf der einen Seite, Quarantäne, Klimasorgen, Kriegsängste auf

der anderen - für die junge Generation gibt es viele Herausforderungen. New

Life, New Media heißt die neue Studie, die RTL Data im Auftrag von Ad Alliance

durchgeführt hat. Im Dialog mit der Jugend ging es um ihren Alltag, welche

Spannungen und Konflikte er birgt und um die Frage, was sie von Medien erwarten

und brauchen. Ergänzt wurden die Interviews mit einer Tagebuchstudie via Whats

App, die eine lückenlose Dokumentation und dadurch sozusagen einen Blick durch

ihre Augen auf ihre persönliche Medien-Realität gewährt.



Die komplexe Realität der Next Generation





Das Spiegelbild der Befragten von 16 bis 39 Jahre ist Gabriele, 28 Jahre, derenpersönliches Medien-Setting an einem durchschnittlichen Tag aus Social Media,Streaming und Podcast besteht. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn dieLebenswelten der Zielgruppe sind sehr viel komplexer, reflektiert sich in ihrenErwartungen und ihrem Verhalten beim Medienkonsum. Getrieben von ihrenLebensphasen der Umbrüche und Entscheidungen, entspricht ihr persönlichesMedien-Ökosystem ihrer gefühlt knappen Freizeit. Dabei ist die Definition vonFreizeit bereits eine ganz andere, da sie für sie nicht erkennbar ist. Freizeitwird oftmals nur als solche bezeichnet, wenn sie völlig aus dem Alltag raus undnicht erreichbar sind - Stichwort: Digital Detox.Die durch die Pandemie ermöglichten neue Freiräume sorgen für mehr Flexibilitätund Individualisierung und sind gleichzeitig Stressfaktor. Zeiteinteilung wirdzur Eigenverantwortung, da einheitliche Strukturen und Rhythmen wegbrechen.Leistungsanspruch und Effizienz sind durch die vorübergehende Isolation stärkerin den Fokus gerückt, so dass Auszeiten zur kostbaren Ausnahme geworden sind -ein Leben im Laufschritt, wie es eine befragte Person beschreibt. In dieserkostbaren Auszeit gilt es, alles unter einem Hut zu bringen: sich zuinformieren, "up to date" zu sein, mal abzuschalten und aus dieser Realitätausbrechen, aber so, dass am Ende nicht das schlechte Gewissen anklopft und manineffizient erscheint. In diesem Kontext wird der Sinn der eigenen Mediennutzunghinterfragt.Ausgewählt wird, wer in das eigene, individuelle Zeitfenster passt. Hauptmediumist das Smartphone. Es ist so im Alltäglichen integriert, dass es als Medium garnicht wahrgenommen wird. Schnell vernetzt, auf alles Zugriff, so dass diemediale Welt Teil von Einem wird und man sich gleichzeitig in ihr auslebt, siewird Teil der eigenen Identität: Instagram präsentiert Ausschnitte aus demeigenen Leben, "Youtube weiß, was ich mag" und "Spotify sagt mir, dass das mein