Bielefeld (ots) - Die Aramaz Digital GmbH, eine Bielefelder Recruiting-Agentur

mit Fokus auf das Bäckerhandwerk, veranstaltet am 25. Mai 2023 im NOVOTEL

Hannover den dritten Bäcker Digital-Tag. Die Teilnehmer dürfen sich auf Vorträge

rund um Themen wie Mitarbeiterbindung und -führung, Personalgewinnung,

künstliche Intelligenz und Krisenstrategien freuen. Wie bei den vergangenen

Events bietet auch der dritte Bäcker Digital-Tag die ideale Gelegenheit, sich

mit anderen Inhabern von Bäckereibetrieben und den Experten vor Ort

auszutauschen.



Veranstalter Eyüp Aramaz: "Nach zwei erfolgreichen Events war vollkommen

offensichtlich, dass die Bäckereibranche ein regelmäßiges Event mit den

aktuellsten Strategien benötigt, um in der jetzigen Situation handlungsfähig zu

bleiben. Wir erwarten auch diesmal ein volles Haus und freuen uns sehr auf den

Austausch mit den Betrieben."





Unter den Speakern des Tages sind unter anderem Größen wie Phil Poosch, mitdessen Hilfe Bäckereien Platz 1 bei Google belegen. Das Thema Umsatzsteigerungwird von Michael Gordalla beleuchtet: Als Experte für Displaywerbung wird erzeigen, wie Bäckereiinhaber ihre Kundschaft mithilfe von Bildschirmwerbung mitrelevanten Informationen versorgen und gleichzeitig einen Blickfang erzeugen.Prozessoptimierung durch KI ist der vierte Baustein des Tages, vorgetragen vonMarkus Fröhlich. Bei ihm lernen Bäcker und Konditoren, wie sie ihreKosteneffektivität durch die smarte Nutzung von Daten auf ein neues Levelbringen und gleichzeitig ihre Mitarbeiter entlasten."Wir haben gezielt diese Bausteine gewählt, da sie in Kombination die Lösung fürdas Bäckerhandwerk darstellen. Wer mit genug Mitarbeitern, starken Prozessen,wirkungsvollem Marketing und unterstützt von KI am Markt agiert, wird esdeutlich leichter haben. Das zeigt auch das Feedback der vergangenen BäckerDigital-Tage; die Teilnehmer berichten bis heute von sehr positiven Resultatenin ihrem Tagesgeschäft", erklärt Eyüp Aramaz.Tickets sind erhältlich unter: https://www.baeckerdigitaltag.de/Über Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mitHauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in derBäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählenfamiliengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für siegewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfteund qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinanderaufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur derUnternehmen orientieren. Weitere Informationen unter:https://www.aramaz-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: mailto:presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.de