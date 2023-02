Natürlich seien viele Kommunen am Rande dessen, was sie leisten könnten. "Man kann aber auch beobachten, dass die Lage da angespannt ist, wo die Unterbringungsplätze nach dem Flüchtlingszustrom 2015/16 wieder abgebaut wurden", sagte sie. Der Flüchtlingsrat spreche sich für flexiblere Strukturen aus: So solle man Geflüchteten beispielsweise erlauben, bei Bekannten, Freunden oder Verwandten unterzukommen, sofern das den Betroffenen möglich sei. "Auch das kann die Lage auf dem Wohnungsmarkt entzerren", sagte sie. Das aktuelle Aufnahmesystem sei viel zu rigide.

"Die erste Wohnung ist schon gefunden", sagte Geschäftsführer Thomas Nostadt. Ein Schreiben seines Unternehmens an betroffene Mieter hatte in den sozialen Netzwerken seit Wochenbeginn breite Debatten ausgelöst. Dabei wurde auch deutliche Kritik am Vorgehen des Wohnungsbauunternehmens geäußert. Auch Bundes- und Landespolitiker meldeten sich zu Wort.

LÖRRACH (dpa-AFX) - Ungeachtet öffentlicher Kritik hält Lörrach an der geplanten Umwandlung von alten Mietwohnungen in ein Flüchtlingsheim fest. "Wir haben das mehrfach so gemacht", sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) am Mittwoch in der südbadischen Stadt. "Es waren alle zufrieden." Die Gesellschaft sei aber mittlerweile eine andere geworden, gab er zu bedenken. Der Druck auf die Kommunen sei groß: Allein im vergangenen Jahr habe Lörrach 638 geflüchtete Menschen aufgenommen.

Lörrach hält an Umwandlung von Wohnungen in Flüchtlingsheim fest

