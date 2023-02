Mladá Boleslav (ots) - > KI-basierter Rechner erkennt Abweichungen im

Prozessablauf mithilfe von Bildanalyse



> Entwicklung und Einbindung von ,Magic Eye' an der Fertigungslinie für Enyaq iV

und Octavia im Werk Mladá Boleslav durch das Skoda FabLab



> Implementation an weiteren Fertigungslinien an den Werksstandorten Mladá

Boleslav und Kvasiny geplant





> Skoda Auto nutzt als eines der ersten Unternehmen in der TschechischenRepublik KI-gestützte Predictive MaintenanceSkoda Auto setzt auf KI-basierte Bilderkennung, um anfallende Wartungsmaßnahmenan der Fertigungslinie frühzeitig zu erkennen. Im Stammwerk Mladá Boleslav hatdas Skoda FabLab ein System installiert, das die Anlagen fortlaufend überwacht.Ein angeschlossener Rechner ermittelt mithilfe künstlicher IntelligenzUnregelmäßigkeiten in den Betriebsabläufen und notwendigeInstandsetzungsarbeiten. Damit nutzt Skoda Auto als eines der ersten Unternehmenin der Tschechischen Republik die Möglichkeiten KI-gestützter PredictiveMaintenance.Miroslav Stejskal, Koordinator für prädiktive Wartung beim Zentralen TechnischenDienst von Skoda Auto, erläutert: "Bei Skoda Auto setzen wir konsequent aufPredictive Maintenance, um unsere Fertigungsanlagen optimal zu warten. Mithilfekünstlicher Intelligenz vergleicht das System ständig den aktuellen und denoptimalen Betriebsablauf. Dabei wird es auf bestimmte Muster konditioniert,lernt ständig dazu und erkennt Veränderungen sofort. Auf diese Weise können wirunmittelbar reagieren, die Effizienz unserer Prozesse optimieren und diebestmögliche Auslastung unserer Produktionskapazitäten sicherstellen."Kameras auf dem Hängeförderer der ProduktionslinieDie Bilder von Anlagen und Verschleißteilen wie etwa Trägern, Bolzen oderLeitungen liefern Kameras auf dem Hängeförderer der Produktionslinie. Sobald derverbundene, KI-basierte Rechner Unregelmäßigkeiten in den Abläufen oderWartungsbedarf ermittelt, informiert er darüber in Echtzeit.Fortlaufender Abgleich ermöglicht frühe Erkennung notwendiger Wartungsmaßnahmen,Magic Eye' vergleicht die hochpräzisen Aufnahmen innerhalb kürzester Zeit mittausenden gespeicherten Bildern. So erkennt es Abweichungen vom hinterlegtenOptimalzustand und identifiziert Fehlerquellen. Blaues Licht stellt zusätzlichsicher, dass die Künstliche Intelligenz Unterschiede zwischen Rissen undKratzern zuverlässig erkennt und die richtigen Diagnosen stellt. Außerdem lerntdas System im laufenden Betrieb ständig dazu. Findet es etwa einenverschlissenen Bolzen, markiert es die Stelle als fehlerfrei, sobald das Teilausgetauscht und die Stelle erneut geprüft ist. Um erkannte Abweichungen zubewerten, nutzt das System Informationen zu Unregelmäßigkeiten, die es in derVergangenheit identifiziert hat.Einsatz an der Produktionslinie für die Modelle Enyaq iV und OctaviaSkoda nutzt ,Magic Eye' im Stammwerk Mladá Boleslav an der Produktionslinie fürdie Modelle Enyaq iV und Octavia. Damit gehört der Automobilhersteller in derTschechischen Republik zu den ersten Unternehmen, die KI-gestützte PredictiveMaintenance nutzen. Um das System weiterzuentwickeln und die weitere Einbindungan den Standorten Mladá Boleslav und Kvasiny zu beschleunigen, hat das SkodaFabLab einen Teil der Fertigungslinie nachgestellt. In dieser sogenannten,Implementierungsarena' lassen sich Einstellungen des Kamerasystems verändern,Systemparameter konfigurieren und Schäden an der Produktionslinie simulieren.