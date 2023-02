Das umfassende Angebot von XCMG auf der CONEXPO-CON/AGG umfasst auch einen XC948-Radlader , ein 4 Tonnen schweres Vorzeigemodell mit Cummins-Motor, das die US-amerikanischen T4F-Emissionsvorschriften und die europäischen Abgasvorschriften der Stufe V erfüllt und dennoch robuste Leistung liefert und Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch bietet.

In der Zwischenzeit wird XCMG die 17 speziell für Nordamerika entwickelten Bagger auf den Markt bringen , die den Kunden ein besonders hochwertiges Produkterlebnis bieten. Der XE35U ist ein Spitzenprodukt mit High-End-Konfiguration und hervorragender Leistung. Er ist ausgestattet mit:

XCMG wird den neuesten, für den nordamerikanischen Markt konzipierten All-Terrain-Kran , den XCA150_U, vorstellen, der mit seiner überragenden Hubkapazität, seinen intelligenten Steuerungssystemen, seinem ergonomischen Design und seiner in der Branche führenden Fahrleistung ein völlig neues Erlebnis bietet. Das Mensch-Maschine-Interaktionssystem, die intelligente Kranauslegertechnologie und das Fahrsteuerungssystem des Produkts bieten ein Höchstmaß an intelligenter Einsatzplanung bei größtmöglichem Sicherheitsschutz.

„Wir hoffen, dass unsere Meilenstein-Ausstellung auf der CONEXPO-CON/AGG unter dem Motto ‚Solid to Succeed' nicht nur die besten Produkte zu den Kunden in aller Welt bringt, sondern auch das florierende Potenzial von XCMG als einem führenden chinesischen Baumaschinenhersteller deutlich machen wird, der technologische Innovationen vorantreibt und die Entwicklung umweltfreundlicher, nachhaltiger Produkte fördert", erklärte Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG.

In diesem Jahr nimmt XCMG zum zehnten Mal in 30 Jahren an der CONEXPO-CON/AGG teil, die in Bezug auf die Größe der Stände und die Anzahl der ausgestellten Maschinen, darunter die neuesten Kräne, Bagger, Lader, Rammmaschinen, Straßenbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Bergbaumaschinen und Hafenmaschinen, die bisher größte Auslandsausstellung des Konzerns sein wird.

Die alle drei Jahre stattfindende CONEXPO-CON/AGG ist die größte Baumaschinenmesse in Nordamerika und eine der drei wichtigsten Messen weltweit. Sie bietet den weltbesten Baumaschinenherstellern eine Plattform, um ihre neuesten Produkte und Technologien vorzustellen.

LAS VEGAS, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425; „XCMG") wird auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, die vom 14. bis zum 18. März in Las Vegas stattfindet, eine umfassende Palette mit 50 Vorzeigeprodukten in acht Hauptkategorien vorstellen. XCMG wird am Stand F9413 im Las Vegas Convention Center zu finden sein.

