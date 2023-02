FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur nächsten regulären Index-Überprüfung im März dürfte es nach dem Aufstieg der Commerzbank als Ersatz für den Industriegashersteller Linde kein weiteres Stühlerücken geben. Rheinmetall hätte zwar gute Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga, doch da es derzeit keinen Abstiegskandidaten gibt, muss der Rüstungskonzern und Autozulieferer sich noch weiter gedulden.

Index-Experten erwarten am Freitagabend, 3. März, lediglich die Bekanntgabe von Änderungen unterhalb des deutschen Leitindex durch die Deutsche Börse. Betreffen würde dies dann nur den Index der mittelgroßen Unternehmen, den MDax , sowie den Index der kleineren Unternehmen, den SDax . Etwaige Änderungen treten am Montag, 20. März, in Kraft.