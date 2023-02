Diesel-Abgasskandal beginnt nach Thermofenster-Urteil von vorne / Nächste Schlappe droht Herstellern am EuGH

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lahr (ots) - Der für Medien, Hersteller und Verbraucher scheinbar zu den Aktengelegten Diesel-Abgasskandal erlebt derzeit sein Comeback. DasVerwaltungsgericht Schleswig hat am 20. Februar 2023 das Software-Update zumVW-Skandalmotor EA189 kassiert (Az.: 3 A 113/18). Beim Update handelt es sich umein Thermofenster, das die Abgasreinigung abhängig von der Außentemperaturregelt - sprich ausschaltet. Und am Europäischen Gerichtshof (EuGH) steht am 21.März 2023 ein richtungsweisendes Urteil an ( Az. C-100/21 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260204&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86366) ). Möglicherweise werden die Hürden fürerfolgreiche Klagen der Verbraucher erheblich gesenkt. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/wende-im-abgasskandal-durch-eugh-bgh-verschiebt-diesel-verhandlung-zum-vw-motor-ea288) Hinzu haben die sogenanntenBosch-Papers(https://www.dr-stoll-kollegen.de/enthuellungen-deutsche-umwelthilfe) neueIndizien dafür geliefert, dass die Automobilindustrie die Abgasmanipulation vonlanger Hand geplant hat. Die Chancen auf Schadensersatz sind durch dieEntwicklungen der vergangenen Monate enorm gestiegen. Die Kanzlei Dr. Stoll &Sauer rät Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal.Was bedeuten für Verbraucher die Entwicklungen im AbgasskandalDas Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig hat weitreichende Folgen. Dabeispielt es keine Rolle, dass das Gericht die Revision zugelassen hat undnatürlich das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Verbund mit VW diese nutzen wird.Das KBA hatte das Software-Update 2016 genehmigt, damit die VW-Diesel wiederüber eine Zulassung für den Straßenverkehr verfügten. Die Deutsche Umwelthilfe(DUH) hatte gegen den Genehmigungsbescheid geklagt. Nach der Aufdeckung desVW-Skandals im Herbst 2015 hatte die Behörde Rückrufe für die VW-Fahrzeugeerlassen.Das Gericht in Flensburg folgte mit seinem Urteil der Leitlinie des EuropäischenGerichtshofs (EuGH). Der hatte in mehreren Urteilen klar zum Ausdruck gebracht,dass Abschalteinrichtungen generell unzulässig, sprich illegal seien. Das vonAutoherstellern zu Verteidigung vorgebrachte Motorschutz-Argument ließen dieobersten Richter nicht gelten. Vor diesem Hintergrund ist schwer vorstellbar,dass die nächsten Instanzen den Fall anders interpretieren könnten wie das