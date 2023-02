Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gera (ots) - Obwohl sie ihre Jobangebote umfassend bewerben und sich aktiv umneues Personal bemühen, bleiben die offenen Stellen vieler Transport- undLogistikunternehmen zu lange unbesetzt. Doch woran liegt das und was macht einegute Strategie zur Mitarbeitergewinnung wirklich aus? Als Gründer undGeschäftsführer von TransLog Marketing optimiert Lucas Fischer dieRecruiting-Maßnahmen betroffener Betriebe und hilft ihnen so dabei, schnell undzuverlässig qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. In diesem Ratgeber verräter, auf welche sechs Faktoren es dabei besonders ankommt.Der Bedarf an professionellen Logistikdienstleistungen steigt weiterhin rapidean. Angesichts dieses Trends verwundert es kaum, dass immer mehr Transport- undLogistikunternehmen ihr Stück vom Kuchen abhaben und damit das Wachstum ihresBetriebs nachhaltig fördern wollen. Hierfür benötigen sie jedoch nicht nurstetig neue Kunden - sie müssen außerdem regelmäßig weitere Fachkräfteeinstellen, um der zunehmenden Auftragslast gerecht werden zu können. Allerdingserhalten viele von ihnen trotz aktiver Recruiting-Bemühungen kaum Bewerbungen.Das Problem: Die wenigsten Unternehmer wissen, worauf erfolgversprechendeMitarbeitergewinnung wirklich basiert. "Damit verlieren sie aber nicht nureinzelne Aufträge - finden sie nicht zeitnah eine Lösung, gefährdet das imschlimmsten Fall die Existenz ihrer Firma", mahnt Lucas Fischer, Geschäftsführervon TransLog Marketing."Erfolgreiche Personalgewinnung in der Logistikbranche erfordert eine klareStrategie, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens und die Anforderungen desMarktes ausgerichtet ist", führt der Recruiting-Profi weiter aus. Auf Grundlageseiner jahrelang erprobten Systeme unterstützt er Transport- undLogistikunternehmen dabei, eine attraktive Arbeitsumgebung zu schaffen, ihrePräsenz in sozialen Netzwerken auszubauen und ihr Employer Branding zu fördern.Darüber hinaus vermittelt er ihnen die Nutzung moderner Recruiting-Tools undstärkt durch gezielte Maßnahmen ihre Mitarbeiterbindung. Auf diese Weise konnteLucas Fischer bereits mehr als 600 offene Stellen von über 150 Kunden dauerhaftmit qualifizierten Fachkräften besetzen. Worauf es dabei im Detail zu achtengilt, hat Lucas Fischer im Folgenden verraten.Tipp 1: Klare StellenbeschreibungenEine präzise und ausführliche Stellenbeschreibung ist der Schlüssel, umgeeignete Bewerber zu finden. Schließlich wird die klassische, stichpunktartigeStellenausschreibung heute nicht mehr wahrgenommen. Stattdessen sollte sie vorallem die Anforderungen an den Job sowie die Ziele des Unternehmens und dieAufgaben der Mitarbeiter beleuchten. Zusätzlich sollte sie potenziellen