DAX weiter in seiner Handelsspanne gefangen - Fed-Protokolle sind die Nachrichte

Auch heute ließ sich der Deutsche Aktienindex nicht von fallenden Kursen an der Wall Street aus der Reserve locken. Die Anleger wollen nicht in den Korrekturmodus, solange nicht klar ist, wie und warum die US-Notenbank so und nicht anders auf ihrer letzten Sitzung entschieden hat und wie sie künftige Zinserhöhungen sieht.



Das Protokoll heute Abend sollte allerdings auch nicht überbewertet werden, da die Januar-Daten zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen und aus dem US-Einzelhandel erst nach der Sitzung veröffentlicht wurden. Und da diese allesamt eine weiterhin robuste US-Wirtschaft und eine hartnäckige Inflation indizierten, dürfte sich das Stimmungsbild innerhalb des geldpolitischen Gremiums durchaus verändert haben – und dies sicherlich nicht zum Guten.



Fakt ist, dass die Fed auf ihrer letzten Fed-Sitzung das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamte. Vorherige Zinsschritte in der Spitze um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der Inflation waren verantwortlich dafür, dass das vergangene das schlechteste Jahr für Aktien seit 2008 war. Seit dem Jahreswechsel erholen sich die Börsen in der Hoffnung, dass das Schlimmste in dieser Richtung überstanden ist. Diese Hoffnungen erhalten durch die aktuellen Wirtschaftsdaten immer wieder einen Dämpfer, da sie auf einen anhaltenden Preisanstieg hindeuten.



Aus technischer Sicht brennt weiterhin im DAX so lange nichts an, wie der Markt über 15.240 Punkten handelt. Sollten ihn enttäuschende Fed-Protokolle im außerbörslichen Handel dahin führen, bleibt abzuwarten, ob immer noch genügend Käufer bereitstehen, die den Markt zur Eröffnung morgen früh wieder auffangen