Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) hat mit nur vier gezielten Bohrungen (AG22-09 - AG22-12; 1.374 Meter) im vergangenen Jahr seine Entdeckung im Carlin-Stil auf dem Alpha Projekt in Nevada weiter gefestigt und vergrößert. Die geologischen Gegebenheiten bei Alpha stimmen mit jenen bei benachbarten Großprojekten wie Goldrush und anderen Goldlagerstätten entlang des Cortez Trends überein.

Heute hat das Unternehmen die Ergebnisse der beiden letzten Bohrungen aus 2022 präsentiert (AG22-11 und AG22-12). Beide Bohrlöcher waren aggressive Step-Out-Bohrungen: AG22-11 wurde 940 Meter süd-südöstlich von AG22-10 gebohrt, das 21,3 m mit 1,21 g/t Gold, einschließlich 1,5 m mit 4,62 g/t Gold, durchteufte. Der Standort von AG22-12 lag sogar 5,6 km weiter südlich als AG22-10. Sitka konnte erneut alle Elemente eines großen Goldsystems vom Typ Carlin bestätigen. Der Horse Canyon Equivalent-Grundgesteinshorizont weist in allen Bohrlöchern, die bei Alpha durchteuft wurden, eine Goldmineralisierung und Carlin-Pfadfinder auf und korreliert mit analogen Horizonten bei bekannten Minen wie Goldrush oder Gold Bar im Cortez-Komplex von Nevada.

Bohrung AG22-11 durchteufte 12,2 m mit 0,50 g/t Gold, einschließlich 1,5 m mit 2,32 g/t Gold innerhalb einer starken Carlin-artigen Alteration. Das zweite Step-Out-Bohrloch AG22-12 konnte aufgrund ungünstiger Bedingungen nicht in die Zieltiefe vordringen und verfehlte daher den kritischen Horse Canyon Equivalent Wirtsgesteinshorizont. Allerdings war das Gold im Schiefergestein oberhalb des Wirtsgesteins in AG22-12 anomaler als in AG22-11. Außerdem ist die Oberflächenalteration bei Frazier Creek visuell bisher die stärkste auf dem Grundstück Alpha Gold mit einer 2 km langen kontinuierlichen Alteration, die als Leckage eines potenziellen Goldsystems vom Typ Carlin in der Tiefe interpretiert wird.

In Summe hat Sitka die Ausdehnung der Carlin-artigen Goldmineralisierung auf mindestens 2,5 km innerhalb der 8 km langen, nach Nord-Nordwesten verlaufenden Zielzone (Abbildung 2) erweitert. Wäre Bohrung AG22-12 bis zur Zieltiefe vorgedrungen, hätte wohl die Chance bestanden, dass die Zone noch länger geworden wäre.

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka Gold, kommentierte: „Die Ergebnisse unserer letzten Bohrlöcher des Jahres 2022 belegen weiterhin das Potenzial dieses Gebiets, eine oder mehrere bedeutende Goldlagerstätten des Carlin-Typs zu beherbergen, wie dies auch an anderen Standorten entlang des Cortez-Trends beobachtet wurde. Der Abschnitt von AG22-11 ist besonders aufregend, da er die Ausdehnung der bekannten Goldmineralisierung des Carlin-Typs um weitere 940 Meter von Bohrloch 10 aus erweitert hat und auf die Nähe einer potenziellen hochgradigen Kernzone hindeutet.“

„Dies war ein wichtiger Schritt zur Bestätigung des Mineralisierungstrends, wenn man bedenkt, dass es in der Oberflächenalteration kein signifikantes Gold gibt. Der nächste Schritt bei Alpha wird darin bestehen, den Antiklinalenscheitel und den Kern der Goldmineralisierung mit zusätzlichen Bohrungen quer zum Trend zu lokalisieren, die darauf abzielen, höhergradige Goldzonen zu finden, ähnlich jenen, die den Cortez-Trend berühmt gemacht haben."



Abbildung 1: Nord-Nordwest verlaufende Zielzone bei Alpha Gold.

Bestätigung eines großen Goldsystems vom Typ Carlin

Ein tieferer Horizont in der McColley Canyon Fm (Äquivalent zur Goldrush Wenban Fm Unit 5) wurde noch nicht in der Tiefe erprobt. Durch Kartierungen wurde eine NNW-Antiklinale identifiziert und durch Bohrungen bestätigt, die die Goldmineralisierung weitgehend kontrolliert, genau wie bei Goldrush 40 km weiter NNW. Die Goldmineralisierung ist nun auf 2,5 km entlang der Antiklinale im Horse Canyon Equivalent Host durch Bohrungen definiert. Die Bohrergebnisse, die von breiten Zonen mit 0,10 g/t in AG21-02 und 03 bis hin zu stärkeren Abschnitten wie 21,3 m mit 1,21 g/t Au in AG21-10 reichen, spiegeln möglicherweise deren Nähe zum Kamm dieser Antiklinale wider. Ein höhergradiger Kern, der mit dem Kamm der Antiklinale zusammenfällt, kann nun auf diese Weise vermutet werden. Die Lage dieser interpretierten Bohrzielzone mit hoher Priorität ist in Abbildung 2 dargestellt. Das Ziel basiert auch auf dem Goldverteilungsmuster bei Goldrush, wo Gold mit mehr als 5 g/t auf meist schmale, längliche Zonen beschränkt ist.

Hochgradige Goldmineralisierung anvisieren

Die höchsten Goldgehalte in Systemen des Carlin-Typs treten im Allgemeinen dort auf, wo Erzflüssigkeiten, optimales Wirtsgestein und stark zerklüftete oder brekziöse Zonen aufeinander treffen. Die Abbildungen 3 und 4 sind Bohrabschnitte, die solche Ziele bei Alpha veranschaulichen. Abbildung 3 zeigt das Faltenkammziel westlich von AG22-10. Die Goldgehalte steigen von 1,24 g/t in AG21-08 auf 4,62 g/t in AG22-10. Die Goldgehalte sollten bis zum Kamm und zur Scharnierlinie der Falte weiter ansteigen, wo die Bruchintensität am größten sein dürfte.



Abbildung 2: Querschnitt durch AG21-08 und AG21-10 mit interpretierter Kern-Goldmineralisierung im Zielgebiet (rot schraffierte Bereiche).



Abbildung 3: Querschnitt von AG21-03 und AG21-04 mit interpretierten Kern-Goldmineralisierungszielen (rot schraffierte Bereiche).

Abbildung 3 zeigt Goldrush-ähnliche Antiklinalen-Ziele an der projizierten Position der Kernzone zwischen AG21-03 und 04. Die Ziele, die entlang der umgekehrten Verwerfung vermutet werden, ähneln den Brekzienzonen-Erzkörpern auf der umgekehrten Verwerfung Sadler bei der neuen Lagerstätte Fourmile. AG21-03 durchteufte 58 m mit 0,10 g/t Au um einen großen Karsthohlraum. AG21-04 wies die höchste Sulfid- und Arsenkonzentration aller Bohrlöcher auf, einschließlich 66 m mit 622 ppm As, die mit einem alterierten Intrusivkörper im Kontakt Horse Canyon Equivalent to Devils Gate in Zusammenhang stehen. Das potenziell noch aussichtsreichere Ziel McColley Canyon Fm (Goldrush Wenban Fm Unit 5 Equivalent) in diesem Abschnitt ist weniger als 600 m tief und wurde weder hier noch anderswo auf dem Grundstück durch Bohrungen untersucht. Die Erprobung dieser Systemkernziele mit Bohrungen quer zum Trend und deren anschließende Verschiebung entlang des Trends, wie in der Zielzonenkarte in Abbildung 2 dargestellt, ist der nächste Schritt für das Projekt Alpha Gold.



Abbildung 4: Zielgebiet Frazier Creek.

Fazit: Sitka ist mit seinem minimalen Budget in Nevada enorm weit gekommen. Insbesondere konnte Sitka die These belegen, dass auf dem Alpha-Projekt eine großräumigen Goldmineralisierung im Carlin-Typ existiert, die sich mindestens über einen Trend von 2,5 Kilometer, aber sehr wahrscheinlich noch weit darüber hinaus erstreckt. Jetzt konzentrieren sich die Sitka Geologen darauf, den hochgradigen Kern dieses neu entdeckten Systems zu finden. Wenn Sitka auch dieses letzte noch fehlende Puzzlestück liefert, kann aus dem Alpha-Projekt ein Mega-Projekt nach dem Vorbild anderer industrieller Goldminen im Cortez Trend werden. Diese Chance wittern inzwischen sicher auch große Goldförderer, die die Entwicklung bei Sitka sicher sehr aufmerksam verfolgen. Obendrein empfiehlt sich Sitka durch seine Erfolge auf dem fortgeschritteneren RC Projekt im Yukon. Sitka ist derzeit am Markt mit einem Börsenwert von 21 Mio. CAD bewertet.

