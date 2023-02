Wirtschaft Dax nahezu unverändert - Öl billiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.400 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von zwei Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach der Veröffentlichung des aktuellen Ifo-Geschäftsklimaindexes für Februar war der Dax am Mittag tiefer gefallen. Dabei lag der Konjunktur-Index, der sich im Vergleich zum Vormonat leicht verbessert hatte, im Bereich der Erwartungen von Experten. Am Nachmittag konnte der Dax die Verluste jedoch abbauen.