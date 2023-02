Onward and Hubwards - MYEO und EdHeroes eröffnen gemeinsam ein neues Bildungszentrum in Südostasien.

Triesen, Liechtenstein (ots/PRNewswire) - EdHeroes (https://edheroes.network/)

ist eine globale Bildungsinitiative zur Unterstützung und Inspiration von

Bildungsführern auf der ganzen Welt. Durch die Vernetzung von Familien,

Organisationen, Lehrkräften und anderen will EdHeroes Projekte initiieren und

den Zugang und die Qualität der Bildung für alle verbessern. Diese Mission

ergänzt sich mit der Bildungsphilosophie von MYEO (https://mymyeo.com/) , da

sich beide Initiativen leidenschaftlich für die Bildung benachteiligter Kinder

und Jugendlicher weltweit einsetzen. Die erfolgreiche Eröffnung des neuen Hubs

in Myanmar ist das Ergebnis dieser gemeinsamen Leidenschaft.



Zur weiteren Stärkung des Projekts fand im Februar das Forum "Future Ready!"

(https://myanmar.edheroes.forum/) statt, das Lehrern und Schülern innovative

Lernstrategien vorstellte. Hauptredner waren Suchetha Bhat, CEO von Dream a

Dream (https://dreamadream.org/) , und Monirath Siv, CEO von Teach For Cambodia

(http://teachforcambodia.org/) (TFC).