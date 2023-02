Starhund der Netflix-Serie Gunther's Millions kauft Nicolas Cages Privatinsel auf den Bahamas und beginnt mit NFT-Sammlung

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die neue Netflix-Serie Gunther's Millions (https:

//c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3790053-1&h=254964159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc

%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3790053-1%26h%3D2499163072%26u%3Dhttps%253A%25

2F%252Fwww.netflix.com%252Ftitle%252F81507808%26a%3DGunther%2527s%2BMillions&a=G

unther%27s+Millions) ist eine Show, wie wir sie seit Tiger King nicht mehr

gesehen haben. Die bizarre und düstere Thematik fesselt die Zuschauer an den

Bildschirm und sie fragen sich: "Kann es noch verrückter werden?" Und verrückter

geht's immer!



Die populäre Serie, die am 1. Februar ihre Premiere feierte, erzählt die

Geschichte von Gunther dem VI. (Deutscher Schäferhund im Wert von 400 Millionen

Dollar) und seinem Herrchen, dem italienischen Tycoon Maurizio Mian (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=3790053-1&h=3604249556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3790053-1%26h%3D3134763323%26u%3Dhttps%253A%252F%2

52Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FMaurizio_Mian%26a%3DMaurizio%2BMian&a=Maurizio+

Mian) . Wieder einmal hat ein Mann aus Pisa einen neuen Weg für unkonventionelle

Brillanz geebnet, so wie es Galileo Galilei aus Pisa vor Jahrhunderten tat.