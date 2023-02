Deutsche Anleihen legen etwas zu

Leichten Auftrieb erhielten Bundeswertpapiere durch Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Frankreichs Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sagte der Zeitung "Les Echos", die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem restriktiven, also die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Bis zum Abend stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 134,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,51 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

An den Finanzmärkten wird sich derzeit die Frage gestellt, wie weit die EZB ihre Leitzinsen noch anheben könnte. Da sich die Wirtschaft bis zuletzt relativ solide entwickelt hat und die Inflation nur moderat gefallen ist, sind die Zinserwartungen spürbar gestiegen. Nach den Bemerkungen Villeroys gingen sie dagegen wieder etwas zurück. Am Rentenmarkt sorgte dies für leichten Kursauftrieb.

Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, enttäuschte die Erwartungen leicht. Der Indikator stieg im Februar zum vierten Mal in Folge, allerdings geringfügig schwächer als erwartet. Bankvolkswirte verwiesen jedoch auf den zweiten Rückgang der Geschäftslage in Folge. "Der zweite Rückgang der aktuellen Einschätzungen in Folge deutet darauf hin, dass die Wirtschaft ein weiteres Quartal der wirtschaftlichen Kontraktion erleben könnte", sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank.

Im weiteren Verlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Es wird auf mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs geschaut. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will./jsl/he

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.