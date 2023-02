Italian Trade Agency (ITA) zieht positive Bilanz für BIOFACH-Auftritt - Auf dem ITA-Gemeinschaftsstand zeigten 62 Unternehmen, was sie an Köstlichkeiten aus biologischer Herstellung zu bieten haben (VIDEO)

Berlin/Nürnberg/Rom (ots) - Vielfalt & Genuss: Auf dem

BIOFACH-Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency zeigten 62 Betriebe aus ganz

Italien, was sie an kulinarischen Köstlichkeiten aus biologischer Herstellung zu

bieten haben.



Auch in diesem Jahr war die staatliche italienische Agentur für Außenhandel

(Italian Trade Agency, kurz ITA) auf der BIOFACH mit einem Gemeinschaftsstand

dabei, um ausgewählte Herstellerbetriebe bei der Vermarktung ihrer Bioprodukte

"Made in Italy" zu unterstützen. Die Palette reichte vom etablierten

Traditionsunternehmen bis hin zum Newcomer auf internationalem Parkett.