KIEW (dpa-AFX) - In seinem Büro in der Stadtverwaltung in Kiew zeigt sich Bürgermeister Klitschko auch ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges kämpferisch - und dankbar. So habe Deutschland geholfen, das Leben vieler Menschen zu retten, etwa durch das Flugabwehrsystem Iris-T. Dadurch sei das Leben sicherer geworden. "Ich möchte im Namen von unserem Militär sagen: 1000 Mal Danke. Sie sind überrascht, wie gut es ist. Wie man sagt: Jeder Schuss ein Treffer. Dieses System hat viele Leben auf unserem Boden gerettet", sagte der 51-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in seinem Büro in der ukrainischen Hauptstadt.

Ganz oben in der Stadtverwaltung hat er sein Arbeitszimmer - mit vielen Telefonen, Modellen für Stadtprojekte, einem Golfschläger und einer Hantel mit der Aufschrift "Udar". Das steht für Klitschkos Partei. Der Zwei-Meter-Mann in dem militärgrünen Outfit erzählt, dass er sich auch in Kriegszeiten weiter mit Sport fit halte - aber nicht mehr mit Faustkampf. "Leider habe ich vom Boxen die Schnauze voll", sagt er.