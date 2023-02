DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr von 29 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns sei etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2023 habe zwar etwas enttäuscht, jedoch seien die Margenziele für 2025 eine positive Überraschung gewesen. Die geplante Dekonsolidierung aus dem Fresenius-Konzern wäre derweil wirtschaftlich weitestgehend neutral, da der Mutterkonzern seinen Anteil an FMC behalten werde./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 17:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 18:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 39,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m