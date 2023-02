Leitender Regierungsdirektor Jörn Ortel ist neuer Leiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Wilhelmshaven (FOTO)

Wilhelmshaven (ots) - Künftig wird der Leitende Regierungsdirektor (LRDir) Jörn

Ortel die Geschicke des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums (BwDLZ) Wilhelmshaven

lenken. Die Erste Vizepräsidentin des Bundesamtes für Infrastruktur,

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Vizepräsidentin

Petra Müller, hat mit ihrer Ansprache die Wichtigkeit der BwDLZen als zentrales

Element und "Enabler" bei der aktuellen Refokussierung auf die Landes- und

Bündnisverteidigung hervorgehoben und die Dienstgeschäfte auf den neuen Leiter

übertragen.



"Mit Dankbarkeit blicke ich auf die letzten Jahre zurück" sagte der scheidende

Behördenleiter, LRDir Ferdinand Hansen, in seiner Abschiedsrede während des

feierlichen Leitungswechsels. Mehr als acht Jahre hatte Hansen die Leitung des

BwDLZ in Wilhelmshaven inne. In weiteren Stationen seiner Karriere war er unter

anderem zweimal als Leiter der Abteilung Verwaltung in Auslandseinsätzen sowie

in unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Wehrverwaltung im Inland, z.B. als

Leiter mehrerer Kreiswehrersatzämter in Ost- und Norddeutschland sowie als

Leiter des Berufsförderungsdienstes tätig. Nun verabschiedet er sich in den

wohlverdienten Ruhestand.