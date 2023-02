NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed haben an den US-Börsen die Technologiewerte kurzzeitig etwas stärker angezogen. Zuletzt stand beim Nasdaq 100 noch ein Plus von 0,36 Prozent auf 12 103,93 Zähler zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert bei 33 147,97 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stand 0,19 Prozent höher bei 4004,92 Punkten.

Auf der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erfuhr der kleine Zinsschritt große Zustimmung. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss hätten sich für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen, hieß es in dem Protokoll (Minutes) zur jüngsten Zinsentscheidung vom 1. Februar. Nur wenige Vertreter hätten eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet oder diese sich vorstellen können. Über eine Zinspause sei nicht gesprochen worden.